इरफान खान की पिक्चर अभी बाकी है... जल्द रिलीज होगी आखिरी फिल्म!

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) 54 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनके जाने से सभी को एक गहरा सदमा लगा है। अपने बेहतरीन अभिनय से इरफान ने केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों का दिल जीता। लेकिन उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन इस बीच उनके फैंस के लिए एक खुशखबरी है।

जी हां, इरफान खान की इंटरनेशल और आखिरी फिल्म जल्द ही रिलीज की जाएगी। अगर आपको इस फिल्म के बारे में नहीं पता तो बता दें कि इस फिल्म का नाम है, मंत्रा- सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन (Mantra - Songs of scorpions) । इस फिल्म की शूटिंग पहले ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन इसे रिलीज नहीं किया गया था।

इस फिल्म की कहानी राजस्थान की एक सिंगर की लाइफ की जर्नी पर आधारित है, जो हर किसी को अपने गाने के जरिए परेशानियों से दूर रखती है। लेकिन इस बीच उसे उस शख्स की याद आ जाती है, जिसने उनकी लाइफ बर्बाद की थी। जिसके बाद वह एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है, जिसमें वह खुद को हील कर पाए। फिल्म में इरफान खान का क्या किरदार है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन उनका किरदार काफी अहम है।

