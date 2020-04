इरफान खान की मौत से हिल गया पूरा बॉलीवुड, जानिए किसने क्या कहा-जैसे ही पता चली दुखद खबर

फिल्म उद्योग ने सोशल मीडिया के जरिए इरफान खान के निधन पर दुख जताया और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही अभिनेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

अमिताभ बच्चन ने लिखा,'इरफान खान के निधन की अभी खबर मिली।यह अत्यंत विचलित करने वाली और दुखद खबर है। एक असाधारण प्रतिभा। एक विनम्र सहयोगी। सिनेमा की दुनिया में एक महान योगदानकर्ता। हमें बहुत जल्द छोड़ गए। एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गए। प्रार्थना और दुआ।'

स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने ट्वीट किया, 'बहुत गुणी अभिनेता इरफान जी के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूं।'

साउथ सुपरस्टार कमल हासन ने लिखा, 'बहुत जल्द छोड़ गए इरफान खान जी। आपका काम हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करता था। मैं जिन बेहतरीन कलाकारों को जानता हूं आप उनमें से एक थे, काश आप और वक्त हमारे साथ रह पाते। आप और अधिक समय के हकदार थे। इस समय में परिवार को शक्ति मिले।'

Heartbroken to hear about Irrfan’s untimely demise. It’s an irreparable loss for Indian cinema. Deepest condolences to his wife & sons. RIP Irrfan. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 29, 2020

अजय देवगन ने लिखा, 'इरफान के असामयिक निधन के बारे में सुनकर दिल टूट सा गया। भारतीय सिनेमा के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। उनकी पत्नी और बेटों के प्रति गहरी संवेदना, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।'

परिणीति चोपड़ा ने लिखा, 'इरफान सर आप सबसे अच्छे और कूल इंसान थे। आपके साथ हर बातचीत यादगार थी। दुनिया ने सबसे प्रतिभाशाली अभिनेता, सबसे अच्छे इंसान और एक वास्तविक फाइटर को खो दिया है! परिवार को मेरा ढेर सारा प्यार और सांत्वना।'

Rest in peace irrfan sir. You have no idea what your kindness and encouragement meant to me at my lowest. My condolences to your family and loved ones. @ Delhi, India https://t.co/L8fCwPZea7 — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) April 29, 2020

अनुष्का शर्मा ने लिखा, 'मैं भारी मन से ये ट्वीट पोस्ट कर रही हूं। एक अभूतपूर्व अभिनेता, उनके प्रदर्शन मेरे लिए प्रेरणा की तरह हैं। उन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन दुख की बात है कि वे आज हमें छोड़ गए। ओम शांति।'

सोनम कपूर ने ट्वीट किया, "आपकी आत्मा को शांति मिले इरफान सर, आपको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आपकी दया और प्रोत्साहन का मेरे लिए क्या मोल है। आपके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदना।"

कंगना रनौत की टीम ने उनकी ओर से ट्वीट किया, 'यह दिन एक अंधकार, अशांत गंभीर भावना के साथ आया है। इरफान खान एक महान और सेल्फमेड कलाकार थे, उन्होंने टीवी धारावाहिकों में छोटी भूमिकाएं करने से लेकर एकेडमी अवार्ड जीतने वाले अभिनेता के तौर पर काम किया है। उनके निधन से मेरा मन अत्यंत दुखी है।'