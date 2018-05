बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले अभिनेता इरफान खान इन दिनों गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि उन्हें 'ब्रेन कैंसर' हो गया है। लेकिन उनकी इस गंभीर बीमारी की बात को डॉक्टर कोमल नाहटा पूरी तरह से अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि इरफान को ऐसी कोई बीमारी नहीं है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात भी झूठी है। ईश्वर के आशीर्वाद से इरफान दिल्ली में हैं। केवल यही सच है। दो दिन पहले इरफान ने एक ट्वीट के जरिए एक गंभीर बीमारी से जूझने की बात कही थी। उनके ट्वीट के बाद से ही हर तरफ उनकी बीमारी को लेकर चर्चा हो रही है।

इरफान ने ट्वीट में किया 'दुर्लभ बीमारी' का जिक्र :

इरफान ने उस वक्त ट्वीट में बस इतना ही लिखा कि उन्हें एक 'दुर्लभ बीमारी' हो गई है। उन्होंने फैन्स से वादा भी किया था कि जैसे ही बीमारी के बारे में और जानकारी मिलती है वो स्वयं ही इस बात की जानकारी देंगे।' इरफान ने कहा था कि उनकी पूरी जांच होने में करीब दस दिन का वक्त लगेगा। उनके जानकारी देने से पहले ही लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलानी शुरू कर दी है कि इरफान खान को जानलेवा 'ब्रेन कैंसर' हो गया है।

इरफान खान के चाहने वाले सदमे में :

कुछ अखबारों और वेबसाइट्स में भी उनके 'ब्रेन कैंसर' से पीड़ित होने की बात कही जा रही है। खबरों की मानें तो इरफान को बोलने में परेशानी हो रही थी। जिसके बाद ही उन्हें इलाज के लिए मुंबई के 'कोकिलाबेन' अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां डॉक्टरों ने 'ब्रेन कैंसर' होने की बात कही है। 'ब्रेन कैंसर' की बात सामने आने के बाद इरफान खान के चाहने वाले सदमे में हैं।

ट्रेड एनालिस्ट नाहटा ने बताई सच्चाई :

इरफान की इस गंभीर बीमारी को जानें-मानें ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा फर्जी बताया है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया, 'इरफान खान अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। हर घंटे उनकी हालत की जानकारी दी जा रही है।

कुछ ऐसा था इरफान का ट्वीट :

हाल ही में इरफान ने अपनी बीमारी के बारे में एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का नाम नहीं बताया था। उन्होंने बस इतना लिखा, 'दोस्तों, कभी-कभी आप ऐसे झटके के साथ उठते हैं कि लगता है जिंदगी ने आपको हिला दिया है। बीते 15 दिनों में मेरी जिंदगी एक सस्पेंस स्टोरी रही है। मुझे नहीं पता था कि दुर्लभ कहानियों की खोज में मुझे दुर्लभ बीमारी का पता चल जाएगा। मैंने कभी हार नहीं मानी है। हमेशा अपनी पसंद के लिए लड़ता आया हूं और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं। में बेहतर तरीका निकालूंगा तब तक आप खुद से कुछ अंदाजा मत लगाइएगा क्योंकि खुद अपनी कहानी शेयर करूंगा। बस मेरे लिए दुआ करते रहिए।'

बॉलीवुड से लेकर फैन्स मांगी दुआंए :

इरफान खान के इस ट्वीट के बाद ही उनके फैन्स सदमें में आ गए। उनके फैन्स के साथ ही कई बॉलीवुड हस्तियों ने इरफान के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ ही सभी उनके इस ट्वीट के बाद रीट्वीट कर उनके लिए दुआ मांग रहे हैं।

अभिनेता आशीष चौधरी ने लिखा, "हमेशा की तरह आप इसे भी मात दे देंगे इरफान। यह गुजरने वाली है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, सर।"

अभिनेत्री निमरत कौर ने लिखा, "आपको ढेर सारा प्यार , सकारात्मकता तथा आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना, इरफान।"

अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लिखा, "हम सब आपके साथ हैं सर। आपके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना।"

उनके साथ फिल्म 'हिंदी मीडियम' में अभिनय कर चुकीं अभिनेत्री तिलोतमा सोम ने कहा, "यह असंभव है कि आप जल्द ठीक न हों। असंभव।"

अभिनेता डीनो मोरिया ने लिखा, "इरफान खान, आपके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना। और आपको जो भी बीमारी हो उससे आप जल्द ठीक हों।"

दिग्गज अभिनेता और नेता परेश रावल ने कहा, "असाधारण प्रतिभा के धनी इरफान खान के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।"

Watch a special show on actor Irrfan @irrfank who has said that he has been afflicted by a rare disease. Tonight at 8 @indiatvnews pic.twitter.com/aB5q2kkq3N — Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) March 6, 2018

Wishing for these trying times to pass and praying for your speedy recovery and the best of health and happiness Irfan sir. — dulquer salmaan (@dulQuer) March 5, 2018

God speed. 🙏🤗 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) March 5, 2018

No matter what, I am sure you will emerge as a hero out of this too @irrfank All our prayers with you. Get well soon. https://t.co/mFvI4OW6r8 — Suniel Shetty (@SunielVShetty) March 6, 2018

Good health and speedy recovery and healing for irrfan. Here’s his statement pic.twitter.com/pbV06zILEF — J (@jiteshpillaai) March 5, 2018