ब्रेकअप के बाद फिर साथ दिखे सारा-कार्तिक, क्या फिर से एक-दूसरे को कर रहे डेट?

Sara-Kartik Dating Again!: सारा अली खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। वह इन दिनों आखिर किसको डेट कर रही हैं, इसे लेकर उनके फैंस काफी कंफ्यूज हैं। दरअसल, कभी वो क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ दिखती हैं तो कभी कार्तिक आर्यन के साथ। हाल हीं में उनकी नई तस्वीर वायरल हो रही हैं जिनमें वो कार्तिक संग दिखी हैं।

Is Kartik Aryan And Sara Ali Khan Dating Again After Breakup! Photo Goes Viral