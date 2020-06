फिल्म के 28 साल पूरे होने पर अक्षय कुमार बोले- 'खिलाड़ी' मेरे नाम का पर्याय बन गया

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी कुमार' अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म 'खिलाड़ी' को रिलीज हुए 28 साल पूरे हो गए है। इस फिल्म के जरिए अक्षय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए थे। अब्बास-मस्तान के निर्देशन में बनी इस फिल्म का टाइटल अक्षय कुमार का पर्याय बन गया। इसके बाद अक्षय को लेकर खिलाड़ी टाइटल सीरीज में कई फिल्में बनीं। जैसे 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'सबसे बड़ा खिलाड़ी', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी', 'इंटरनेशनल खिलाड़ी', 'खिलाड़ी 420' और 'खिलाड़ी 786'।

फिल्म 'खिलाड़ी' के 28 साल पूरे होने पर फिल्ममेकर अब्बास-मस्तान ने ट्विटर एक तस्वीर शेयर की। इसमें अक्षय कुमार अब्बास और मस्तान के साथ नजर आ रहे हैं। इसके तस्वीर के साथ लिखा, डियर अक्षय कुमार, 'आज खिलाड़ी के रिलीज के 28 साल हुए हैं, हम लोगों की एक साथ पहली फिल्म थी। पूरी टीम की याद आ रही है खास तौर पर जॉनी लीवर भाई की।'

Dear @akshaykumar,

Today it’s 28 years since the release of Khiladi, our first film together. Feeling nostalgic. Remembering the entire team specially @iamjohnylever bhai 🌹🌹🤗🤗❤️❤️ pic.twitter.com/wdkiQPirCB