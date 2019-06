बेटे को बदसूरत कहने पर जावेद जाफरी का इस अभिनेता पर फूटा गुस्सा, कुछ यूं दिया जवाब

बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी अपनी डेब्यू फिल्म 'मलाल' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैंं। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। मिजान के साथ फिल्म से भंसाली की भतीजी शर्मिन सहगल भी डेब्यू कर रही हैं। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद कमाल आर खान ने फिल्म पर एक विवादित ट्वीट कर दिया है।

मिजान के पिता जावेद जाफरी ने कमाल को सोशल मीडिया पर जमकर लताड लगाई हैं। जावेद ने लिखा, 'यह एक फ्रेस्टेटिट फेल्ड एक्टर की आवाज है। मैं कुछ नेपोटिज्म का फायदा उठाने वाले स्टार्स का नाम दे रहा हूं। आमिर खान, सलमान खान, फरहान अख्तर, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, सनी देओल, सैफ अली खान, ऋषि कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, काजोल, रवीना टंडन।' इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'कोई भी प्रोड्यूसर अपना पैसा बदसूरत, डफर और नॉन टेलैंट एक्टर्स पर नहीं लगाएगा। जिन एक्टर्स के इंडस्ट्री में लिंक होते हैं उन्हें इंटरव्यू तक पहुंचने में मदद हो जाती है लेकिन उसके बाद उनका टैलेंट ही काम आता है।'

If film makers are launching such none talented and horrible looking actors just coz of nepotism then it’s a crime. Public will never ever waste hard earned money to watch such duffer actors. So Bollywood people should stop thinking that people are idiots so they can fool them. pic.twitter.com/cgvsPvuUYR