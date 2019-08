Jabariya Jodi Box Office Collection Day 1: 'जबरिया जोड़ी' ने पहले दिन कमाए इतने करोड़

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) की फिल्म 'जबरिया जोड़ी (Jabariya Jodi)' के रिलीज के बाद दर्शकों से मिला-जुला रिस्पोंस मिल रहा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की ओपनिंग ठंडी रही। फिल्म ने शुक्रवार को 3.15 करोड़ की कमाई की है। जबरिया विवाह पर बनी यह एक रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है और दहेज प्रथा जैसे गंभीर मुद्दे को सामने रखती है।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म 'जबरिया जोड़ी' ने पहले दिन 3.15 करोड़ रुपए से ओपनिंग की है। फिल्म को वीकेंड पर अच्छी कमाई के लिए दूसरे और तीसरे दिन अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा अभय सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो लड़कों को जबरदस्ती पकड़कर उनकी शादी करवाता है। वहीं, इसकी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बबली का रोल अदा कर रही हैं, जिसके अभय सिंह की जिंदगी में एंट्री लेते ही कहानी नया मोड़ ले लेती है।

#JabariyaJodi is dull on Day 1... Needs miraculous growth on Day 2 and 3 for a respectable weekend total... Fri ₹ 3.15 cr. India biz.