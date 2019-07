Jabariya Jodi Song Dhoonde Akhiyaan : ‘ढूंढे अखियां’ में परिणीति-सिद्धार्थ की शानदार कैमेस्ट्री

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'जबरिया जोड़ी' (Jabariya Jodi) को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। गुरुवार को इस फिल्म का नया गाना जारी किया गया जिसका नाम ‘ढूंढे अखियां’ (Dhoonde Akhiyaan) है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस गाने में परिणीति और सिद्धार्थ रोमांस कर रहे हैं।

निर्माताओं ने 'ढूंढे अखियां' गाना शेयर करते हुए लिखा, आंखे प्यार के जादू को दिल से बुनेंगी। इस बेहतरीन गाने को आवाज सिंगर यासिर देसाई और अल्तमश फरीदी ने दी है। वहीं इसे तनिष्क बागची ने कंपोज किया है और लिरिक्स रश्मि-विराग ने लिखे हैं।

Jabariya shaadi ho sakti hai, pyaar nahin! Weave the magic of love with #DhoondeAkhiyaan 💞🎶

Song out now👉https://t.co/uUdQzrSOwy#JabariyaJodi @ParineetiChopra @ektaravikapoor @RuchikaaKapoor @ShaaileshRSingh @shantpraji @tanishkbagchi