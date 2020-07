Jacqueline Fernandez ने Kangana Ranaut को दिया जवाब, कहा- पहले मैं नाम बचाना चाहती थीं अब शांति की बचानी है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) नेपोटिज्म और गुटबाजी करने को लेकर लगातार बॉलीवुड को घेर रही हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ अभिनेत्रियों को बी-ग्रेड (Kangana said B-Grade actresses) बता दिया था। जिसके बाद बॉलीवुड का एक खेमा उनके खिलाफ नजर आ रहा है तो दूसरा उनके सपोर्ट में खड़ा है। तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) को बी-ग्रेड बोलने के बाद कंगना को दूसरी और अभिनेत्रियां भी जवाब दे रही हैं। जिसमें से अब जैकलीन फर्नांडिज (Jacqueline Fernandez) भी सामने आ गई हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक क्रिप्टिक कोट लिखकर (Jacqueline Fernandez cryptic post to Kangana Ranaut) मन की शांति मांगी है। गौरतलब हो कि कंगना ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में जैकलीन पर चुटकी ली थी और ये दावा किया था कि भारतीय दर्शक विदेशी अभिनेत्रियों (Indians like foreign actresses) की तरफ ज्यादा झुकते हैं।

जैकलीन फर्नांडिज ने इसी को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी में लगाया है। जिसमें लिखा है- मैं कई परिस्थितियों में अपने नाम को बचाना चाहती थी। अब मैं अपनी शांति की रक्षा करना चाहती (I want to protect my peace) हूं। मुझे लगता है फिर चाहे कोई कुछ भी सोचे। जैकलीन ने इस पोस्ट में किसी नाम नहीं लिया है लेकिन उनके पोस्ट से साफ पता चल रहा है कि उन्होंने कंगना को जवाब देने की कोशिश की है।

बता दें कि कंगना रनौत ने कहा था कि यहां कई ऐसे दर्शक हैं जो अपने देश की प्रतिभी की सराहना नहीं (Kangana Ranaut claimed audience not appreaciate our people) करेंगे। ये वो फैंस हैं जिन्होंने हमेशा विदेशी अभिनेत्रियों का स्वागत किया है। इन्हें अपना खुद का कलर नहीं पसंद है, इन्हें अपनी भाषा नहीं पसंद है। फिर चाहे वो आलिया भट्ट हो, कटरीना कैफ हो, या फिर जैकलीन फर्नांडिस हो। यहां दशकों से खान प्रधान रहा है। फैंस मेरी उम्मीद नहीं हैं मैं आपको बता दूं। इस देश में स्टॉकहोम सिंड्रोम (Stockholm Syndrome) है। ये विदेशी लोगों से प्यार करते हैं।

बता दें कि इसके अलावा कंगना रनौत और तापसी पन्नू की अब सोशल मीडिया पर जमकर लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे को पोस्ट के जरिए जवाब दे रहे हैं।