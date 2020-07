Jagdeep dies at 81: फिल्म शोले में सूरमा भोपाली बनने के पीछे है रोचक किस्सा, ऐसे मिला था यादगार रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड के सूरमा भोपाली नाम से फेमस सीनियर एक्टर जगदीप का 8 जुलाई को निधन (Soorma Bhopali passed away) हो गया। उनका असली नाम सैय्यद इश्तियाक अहमद जाफरी (Syed Ishtiaq Ahmed Jaffrey) था लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में लोग उन्हें जगदीप के नाम से जानते थे। हालांकि शोले में सूरमा भोपाली (Sholay Soorma Bhopali role) का किरदार निभाने के बाद वो इसी नाम से फेमस हो गए थे। उन्होंने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी कॉमेडी लोगों के दिल जीत लिया करती थी। जगदीप ने एक चाइल्ड आर्टिस्ट (Jagdeep career as child artist) के तौर पर काम शूरू किया था और धीरे-धीरे उन्होंने अलग-अलग फिल्मों में कई रोल किए। लेकिन उन्हें खास पहचान 1975 में आई फिल्म शोले से मिली। जगदीप को फिल्म शोले में रोल मिलना और भोपाली भाषा (Jagdeep soorma bhopali role story) बोलने का किस्सा बेहद दिलचस्प है।

Thank you #Jagdeep sahab for enriching our lives with laughter and happiness that will be cherished for a lifetime. Rest In peace Sir. Deepest Condolences to the family, friends and millions of his fans(just like me). pic.twitter.com/jyrKFHq9Hw