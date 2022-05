एक या दो नहीं पूरी 144 फिल्मों में इस एक्टर ने निभाया पुलिस वाले का किरदार, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

सलमान खान की दबंग हो या अजय देवगन की सिंघम, दर्शक अपने हीरोज को पुलिस की वर्दी में देखकर जोश में आ जाते हैं और से एक्टर पुलिस वाला बन सबके दिलों पर छा जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा जगत में लिस इंस्पेक्टर का रोल सबसे ज्यादा किस अभिनेता के हिस्से में आया है? नहीं तो चलिए हम बताते हैं।

Published: May 25, 2022 11:03:54 am

पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। भलाई इसी में है कि तुम सरेंडर कर दो।’एक समय था जब आप सब ने ये डायलॉग हर एक फिल्म में सुना ही होगा। और इस डायलॉग को बोलने वाले एक्टर का नाम था जगदीश राज। इस एक्टर ने एक दो नहीं 144 फिल्मों में इंस्पेक्टर का रोल निभाया और इसी के चलते इनका नाम मोस्ट टाइप कास्ट एक्टर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया।

