होली की मस्ती में सराबोर 'वॉर' का नया गाना 'जय जय शिवशंकर', ये है पूरी डिटेल

मुंबई। ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) और टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ) की अपकमिंग मूवी 'वॉर' ( War Movie ) का नया गाना होली की मस्ती में सराबोर होगा। राजेश खन्ना और मुमताज की मूवी 'आपकी कसम' से प्रेरित इस डांस नंबर में ऋतिक और टाइगर का डांस फेसऑफ होगा। गाना कल रिलीज होगा।

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के इस होली सॉन्ग की तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। बताया जाता है कि इस गाने में दोनों का शानदार डांस देखने को मिलेगा। 'जय जय शिव शंकर' ( Jai Jai Shiv Shakar Song ) टैग लाइन जरूर पुराने गाने से प्रेरित है लेकिन इस गाने में बहुत कुछ नया और रोमांचित कर देने वाला होगा। इसके अलावा 'आज मूड है भयंकर' ( Aaj Mood Hai Bhayankar ) लाइंस भी लोगों को लुभाने को तैयार है।

'वॉर' मूवी के सॉन्ग 'जय जय शिव शंकर' में ऋतिक व्हाइट ड्रेस के साथ कमर पर दुपट्‌टे के साथ नजर आएंगे वहीं टाइगर नियॉन ग्रीन स्लीवलेस जैकेट में नजर आएंगे।

.@iHrithik & @iTIGERSHROFF are coming together to set the dance floor on fire! #TeamHrithik & #TeamTiger gear up to celebrate with #JaiJaiShivshankar SONG TOMORROW 😎🕺🏻@Vaaniofficial @VishalDadlani @ShekharRavjiani @Benny_Dayal #Kumaar @BoscoMartis @csgonsalves #SiddharthAnand pic.twitter.com/knHJZVaQQH