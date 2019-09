'जय जय शिवशंकर, आज मूड है भयंकर' पर झूमे ऋतिक और टाइगर, देखें होली की मस्ती से भरा सॉन्ग

मुंबई। ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) और टाइगर श्रॉफ ( Tiger Shroff ) की अपकमिंग मूवी 'वॉर' ( War Film ) का नया गाना 'जय जय शिवशंकर' ( Jai Jai ShivShankar ) रिलीज हो गया है। होली की मस्ती में सराबोर इस सॉन्ग में ऋतिक और टाइगर ने बेहतरीन डांस मूव्ज के साथ जमकर रंग उड़ाया। राजेश खन्ना और मुमताज की मूवी 'आपकी कसम' से प्रेरित इस डांस नंबर में ऋतिक और टाइगर का शानदार डांस फेसऑफ देखा जा सकता है।

ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के इस होली सॉन्ग की तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। 'जय जय शिव शंकर' टैग लाइन जरूर पुराने गाने से प्रेरित है लेकिन इस गाने में सबकुछ नया ही है। इसके अलावा 'आज मूड भयंकर' लाइंस भी लोगों को लुभाने रही है।

Hrithik and Tiger set the screen ablaze in the dance track #JaiJaiShivshankar... It's pure magic to see the two dance in the same frame... #War song link: https://t.co/fmDxdGwHEt pic.twitter.com/119GgquPnA