लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए जयपुर पुलिस का संदेश, कमरे में बंद कर लगातार सुनाएंगे 'मसकली 2.0' सॉन्ग

मुंबई। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तारा सुतारिया का म्यूजिक वीडियो 'मसकली 2.0' इन दिनों चर्चा में है। इस गाने को लेकर जयपुर पुलिस ने एक ट्वीट किया है जो खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, 'मसकली 2.0' को लेकर इसके मूल गाने के संगीतकार ए.आर.रहमान और इस गाने से जुड़े अन्य सेलेब्स ने रीमेक की आलोचना की थी। सोशल मीडिया पर भी इस गाने को काफी ट्रोल किया गया। अधिकतर लोगों का कहना था कि निर्माताओं ने मूल 'मसकली' गाने का रिमेक बनाकर बिगाड़ दिया है। लोगों को यह गाना कुछ खास पसंद नहीं आया।

