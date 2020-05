हंदवाड़ा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को बालीवुड सितारों ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है, उन्होंने कहा जवानों की शहादत का देश कर्जदार रहेगा, उनके बलिदान का देश सदा ऋणी है।

जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शर्मा ,मेजर अनुज सूद, नायक दिनेश, नायक राजेश और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल के एसओजी के सब इंस्पेक्टर एस काजी पठान को बॉलीवुड सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन, रितिक रोशन, आयुष्मान खुराना, अनुष्का शर्मा, स्वरा भास्कर ,अनुपम खेर, अशोक पंडित आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट कर उन्हें नमन किया।

बॉलीवुड अभिनेता रितिक रोशन ने ट्वीट कर लिखा है कि हंदवाड़ा में पांच बहादुर जिंदगी खो गई, देश उनके बलिदान का सदा ऋणी रहेगा। हमारे शहीदों के इस शहादत को सलाम, सभी के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं ,जय हिंद।

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि शहीदों के जाने की ह्रदय विदारक तस्वीरें, उनके बलिदान पर हमारा गर्व किसी दूसरी इच्छा से बढ़कर है। आयुष्मान खुराना ने एक कविता लिख कर शहीदों को नमन किया है, वहीं अनुष्का शर्मा ने लिखा है कि जवान भी मांस और जज्बातों से बने होते हैं वर्दी पहने पुरुष और महिलाओं और उनके परिवारों को भी उतना ही प्यार, फोकस ओर सामान चाहिए होता है जितना की वर्दी को, स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए शहीदों को नमन किया है ,उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने वाले शहीदों को सलाम किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी, इन वीरों को मेरा शत-शत नमन, प्रभु उनके परिवार वालों को शक्ति दे, फिल्ममेकर अशोक पंडित ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।

5 brave lives lost in Handwara. Heartbreaking. The Nation will forever be indebted to their sacrifice.



Salute to the act of valour by our martyrs. My deepest condolences to the bereaved families. Prayers for the departed. RIP. Jai Hind. — Hrithik Roshan (@iHrithik) May 6, 2020

T 3522 - The heart - wrenching pictures of the 'shahid' departed .. at the recent attack .. the family the fellow officers .. all to much to digest and refer to .. just , that our pride for them that sacrifice is beyond any other desire ..

Jai Hind ! and salutations ..🇮🇳 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 5, 2020

Soldiers are also made of flesh & blood & emotion. The men & women behind the uniform & their families require as much love, focus & respect as the uniform itself. #JaiHind #JaiJawan — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) May 3, 2020

कर्नल आशुतोष शर्मा,मेजर अनुज सूद,लांस नायक दिनेश सिंह,नायक राजेश,सब इंस्पेक्टर शकील काजी ने #Handwara कश्मीर में स्थानीय लोगों की रक्षा के लिए अपनी जाने गँवा दी। उम्मीद करता हूँ की उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। इन वीरों को मेरा शत शत नमन। प्रभु उनके परिवार वालों को शक्ति दे।🙏 — Anupam Kher (@AnupamPKher) May 3, 2020