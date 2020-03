Janata Curfew : लोगों पर पुलिस ने भांजी लाठियां, एक्ट्रेस वीडियो शेयर कर पीएम मोदी के लिए कही ये बात

दुनिया भर में कोरोना वायरस ने दहशत फैला रखी है। लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए पीएम मोदी ने 22 मार्च यानी रविवार को 'जनता कर्फ्यू' (Janata curfew) का आह्वान किया है। आज देशभर में सड़के सूनी है और बाजार सहित शहर के लोग अपने अपने घरों कैद हो गए। लेकिन कुछ लोग जनता कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे है। हाल ही एक्ट्रेस Pooja Bedi ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अपनी बेबाक राय रखने वाली पूजा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने वीडियो शेयर की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा,'मुझे लगता है जनता कर्फ्यू सख्ती से लगाया जा रहा है। घर पर रहें और सभी को सुरक्षित रखें।' एक्ट्रेस ने इस तरह यह वीडियो शेयर कर लोगों को खास सलाह दी है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स भी एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं।

I guess the curfew is being strictly imposed.!!! Stay home and stay safe everyone. ! #JantaCurfew #CoronaChainScare #COVIDIOT pic.twitter.com/5ayOK25nSL