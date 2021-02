लग्जरी कार छोड़ जान्हवी कपूर ई-रिक्शा चलाती आईं नजर, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ऐसे में जान्हवी अपनी तस्वीरें और वीडियो फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले जान्हवी अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए पंजाब में थीं। ऐसे में उन्होंने वहां जमकर मस्ती की। अब जान्हवी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह ई-रिक्शा चलाती हुईं नजर आ रही हैं।

इस वीडियो को जान्हवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Janhvi Kapoor Instagram) से शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह ई-रिक्शा चलाती हुई नजर आ रही हैं। रिक्शे के पीछे वाली सीट पर लोग भी बैठे हुए हैं। इस दौरान जान्हवी ने सलवार सूट पहना हुआ है, जोकि माना जा रहा है कि उनकी अपकमिंग फिल्म का लुक है। रिक्शा चलाते हुए जान्हवी काफी खुश नजर आ रही हैं। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

INSTA UPDATE- #JanhviKapoor 's latest insta post: "Film shoots are fun 🌈🥶" (3/3) pic.twitter.com/tjurB1brRI

इससे पहले भी जान्हवी पंजाब से अपनी कई तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं। कुछ तस्वीरों में वह सरसों के खेत में मस्ती करती हुईं नजर आ रही हैं। व्हाइट कलर के सूट में जान्हवी काफी खूबसूरत लग रही थीं। इसके अलावा कुछ तस्वीरों में वह एक पुराने हेरिटेज महल के अंदर खड़ी दिख रही हैं। हेरिटेज की दीवारों पर बेहद ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। इन दीवारों के बीच जान्हवी अलग-अलग अंदाज में पोज़ देती नजर आ रही हैं। साथ ही, तस्वीरों को शेयर करते हुए जान्हवी कहती हैं कि दुनिया में इतनी जगह घूमीं हूं, लेकिन कोई जगह मुझे इतनी खूबसूरत नहीं लगी।

आपको बता दें कि जान्हवी की फिल्म 'गुड लक जेरी' पंजाब के पटियाला में चल रही थी। लेकिन किसानों ने शूटिंग को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी किसी से कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है लेकिन फिल्म की टीम किसानों के सपोर्ट में अपना बयान देती हैं तो उन्हें शूटिंग करने दी जाएगी। हालांकि किसानों बार-बार शूटिंग रोकी जा रही थी। जिसके बाद जान्हवी वापस मुंबई लौट गईं।

PICS- #JanhviKapoor spotted in Punjab where she's shooting for #GoodLuckJerry ❤️ pic.twitter.com/qhLfPdAYcZ