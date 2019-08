'गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल' के 3 पोस्टर्स हुए जारी, सामने आया जाह्नवी का पायलेट वाला जाबाज लुक

बॅालीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ( janhvi kapoor ) ने पिछले साल फिल्म 'धड़क' ( dhadak ) से सिनेमा जगत में एंट्री की है। इस फिल्म के बाद से एक्ट्रेस के के हाथ कई बड़े प्रोजेक्ट्स लग गए हैं। अब जल्द ही जाह्नवी 'गुंजन सक्सेना: द करगिल गर्ल' ( gunjan Saxena: the kargil girl ) फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म का पहला लुक जारी हो गया है।





फिल्म के दो पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। पोस्टर्स में जाह्नवी कपूर को दो अलग-अलग लुक में देखा जा सकता है। पहले पोस्टर में पंकज त्रिपाठी का लुक नजर आया है। इस पोस्टर में जाह्नवी मल्टीकलर स्वेटर पहने और हाथ में कागज की प्लेन लिए दौड़ती नजर आ रही हैं। जबकि दूसरे पोस्टर में जाह्नवी एयरफोर्स पायलट की यूनिफॉर्म में अपने साथी अफसरों के बीच नजर आ रही हैं।





इस पोस्टर को मशहूर फिलममेकर करण जौहर ने भी अपने ट्व‍िटर मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वहीं एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने इसे इंस्टाग्राम पर साझा किया है। करण ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'उसे कहा गया था कि लड़कियां पायलट नहीं बनतीं, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर अड़ी रहीं और उड़ना चाहती थी।' वहीं दूसरे पोस्टर में करण ने लिखा, 'अदम्य साहस और बहादुरी के साथ उसने एक आदमी की दुनिया में अपना मुकाम बनाया।'

तीसरे पोस्टर में गुंजन सक्सेना (जाह्नवी कपूर) अपने पिता (पंकज त्रिपाठी) के साथ गले मिलते नजर आ रही हैं। करण ने इस पोस्टर पर लिखा, 'उनकी (गुंजन सक्सेना के) ताकत, उनके पिता. उन्होंने गुंजन को उड़ने के लिए पंख दिए।'





गौरतलब है कि इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है वहीं फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियोज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म में जाह्नवी, पंकज के अलावा अंगद बेदी, विनीत कुमार, मानव विज भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 13 मार्च, 2020 को रिलीज होगी।