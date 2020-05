जाह्नवी, खुशी और शनाया कपूर के बचपन की तस्वीर हुई वायरल, क्या आपने देखी

View this post on Instagram

💕 #janhvikapoor #sridevi #sridevikapoor #khushikapoor #beautiful #family #memories #love #bollywood #kareenakapoorkhan #deepikapadukone #priyankachopra #ranveersingh #anushkasharma #katrinakaif #aliabhatt #janhvikapoorfans #dhadak #sisterlove #janhvikhushi #shanayakapoor