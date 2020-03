'जनता कर्फ्यू' में 5 बजे से पहले शुरू 'थाली बजाओ', जर्मन एक्ट्रेस ने कहा- भारत माता की जय

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर देशभर में घरों की बालकनी और दरवाजे से ताली, थाली बजाने ( Thali Bajao, Tali Bajao ) का सिलसिला शुरू हुआ। पीएम ने कहा कि ऐसा करके मेडिकल कर्मियों और सेवा कर रहे लोगों का आभार जताना है। हालांकि देश के अधिकतर हिस्सों में 5 बजे से पहले ही लोगों ने ताली-थाली बजाना शुरू कर दिया। जर्मन-इंडियन एक्ट्रेस सुजैन बर्नेट ने इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।

सुजैन बर्नेट ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक सोसायटी में ताली, थाली बजाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा,' अभी तक 5 भी नहीं बजे हैं। भारत माता की जय।

It's not even 5pm !

Bharat mata ki jai ...#JantaCurfewMarch22 #JanataCurfew pic.twitter.com/01rXTkhs32