तब्लीगी जमात पर छिड़ी बहस, जावेद अख्तर से भिड़े अशोक पंडित, बोले-इन आतंकवादियों पर आपकी खामोशी...!

मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ( javed akhtar ) को इंडस्ट्री में अपनी बेबाकी के लिए पहचाना जाता है। वे किसी मुद्दे पर मुखर होकर राय रखते हैं। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है। दिन-प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का मानना है कि इस वायरस को देश में फैलाने के जिम्मेवार तब्लीगी जमात ( tablighi jamaat ) के लोग हैं। हर कोई तब्लीगी जमात की निंदा कर रहा है, लेकिन अब तक जावेद अख्तर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हाल ही उन्होंने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 'बीएमसी' को कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन तब्लीगी जमात के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। उनके चुप रहने अब सोशल एक्टिविस्ट अशोक पंडित ( ashoke pandit ) उन पर तंज कसा है। दोनों के बीच ट्विटर पर तकरार भी हुई।

Hats off to BMC 0f Mumbai . They have taken more tests than any other city or even any other state of India Highest number of test that is why highest number of positives who are immediately sent the treatment That is most effective of fighting and defeating corona. Thank you BMC