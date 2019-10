पत्नी शबाना संग मतदान का हिस्सा बने जावेद अख्तर, बोले - जो वोट नहीं डालते वो 'इडियट'

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऋतिक रोशन से लेकर वरुण धवन तक इंडस्ट्री के स्टार्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंडस्ट्री के मशहूर राइटर जावेद अख्तर भी वोट डालने आए उनके साथ पत्नी शबाना आजमी भी साथ रही। मतदान के बाद जावेद अख्तर ने कहा, "सरकार से हमारी हमेशा ही शिकायत रहती है चाहे किसी की भी सरकार हो, वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान का हिस्सा है जो बेहद खूबसूरत है।"

जावेद अख्तर ने कहा, दुनिया मैं बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहां लोकत्रंत नहीं है, वहां फौज ही हुकूमत कर रही है। सरकार को उसके कर्तव्य का ध्यान दिलाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी वोट डालना है। जो लोग मतदान नहीं डाल रहे उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल का जबाव देते हुए जावेद बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा ग्रीक भाषा में एक शब्द है 'इडियट', इसका एक मतलब ये भी है जो अपने मत का प्रयोग नहीं कर"

A moment of camaraderie :Jagjitji Shivji Hariprasadji and me pic.twitter.com/EDMAMhtmWK