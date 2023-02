दो शादियां, तलाक और शबाना आजमी को लेकर चर्चा में आए जावेद अख्तर कहा- ऐसी महिला के साथ रहना...

Published: Feb 12, 2023 04:37:43 pm Submitted by: Archana Keshri

Javed Akhtar Open Up About his personal Life: जावेद अख्तर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बार चर्चा में आए हैं। अब जावेद ने एक इंटरव्यू में बताया है कि एक सफल शादी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है। उन्होंने इस इंटरव्यू में अपनी एक्स वाइफ हनी ईरानी और वाइफ शबाना आजमी को लेकर भी कुछ बाते कही।

Javed Akhtar Open Up About Two Marriages Divorce And Married Life At Arbaaz Khan Show

Javed Akhtar Open Up About his personal Life: हिंदी सिनेमा के मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर जब किसी शो में शिरकत करते हैं तो उसे हिट माना जाता है। जावेद अख्तर अपने करियर के अलावा अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत कुछ बोलते हैं। उन्होंने लगभग 57 साल तक बॉलीवुड में काम किया है। उन्होंने अपने निजी जीवन में दो बार शादी की। उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी थीं जिनसे उन्होंने 1972 में शादी की थी। उनसे उनके दो बच्चे फरहान और जोया हैं। लेकिन 6 साल बाद उनका तलाक हो गया। अक्सर कहा जाता है कि इसकी वजह एक्ट्रेस शबाना आजमी हैं। अब इसे लेकर जावेद अख्तर ने प्रतिक्रिया दी है।