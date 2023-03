जावेद अख्तर ने उर्दू को बताया हिंदुस्तानी भाषा, कहा- बंटवारे के बाद पाकिस्तान...

Javed Akhtar On Urdu Language: हाल ही में जावेद अख्तर ने अपनी पत्नी शबाना आजमी के साथ 'शायराना-सरताज' नाम की एक उर्दू शायरी एल्बम लॉन्च की थी। इस दौरान उन्होंने उर्दू भाषा के महत्व और इसके पिछले विकास और प्रमुखता में पंजाब की भूमिका पर बात की।

Javed Akhtar Says Urdu Is Hindustani Language, Pakistan Came Into Existence After Partition