Javed Akhtar ने शेयर किया अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना वीडियो, लोगों ने याद दिला दिया सोनिया गांधी का बयान

नई दिल्ली: बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहते हैं और पॉलिटिकल मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इसी कारण कभी-कभी वह ट्रोल भी हो जाते हैं। एक बार फिर जावेद अख्तर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जावेद अख्तर ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) का एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह जवाहर लाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) की तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करने पर ट्रोलर्स ने आड़े हाथों लिया।

दरअसल, इस वीडियो को पहले इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने शेयर किया था। बाद में जावेद अख्तर ने भी इसको रिट्वीट किया। इस वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee Video) भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। संसद में बोलते हुए वे पं. जवाहर लाल नेहरू से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए वे कहते हैं कि कैसे पंडित नेहरू अपनी आलोचना को भी सकारात्मक रूप में लेते थे।

वीडियो में अटल बिहारी कहते हैं, 'कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का चित्र लगा रहता था। मैं आते-जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी, मैं तब नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई औऱ मैं आगे बढ़ा। एक दिन जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो मैंने देखा कि गलियारे में लगा वह नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया गया। वह चित्र फिर से वहां लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे।'

अटल बिहारी वाजपेयी आगे कहते हैं, 'मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका मिला जुला व्यक्तित्व है। लेकिन वह इससे नाराज नहीं हुए। शाम को उनसे मेरी फिर से मुलाकात हुई। जिसमें उन्होंने कहा कि आज भाषण तो जोरदार दिया औऱ हंसते हुए चले गए। आज कल तो ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है।’

जावेद अख्तर ने जब इस वीडियो को रिट्वीट किया तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। एक यूजर ने तो उन्हें सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) का पुराना बयान याद दिला दिया। जिसमें उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहा था कि अटल जी जब भी अपना मानसिक आपा खोते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं औऱ ऐसे ही स्टेटमेंट देते हैं।

