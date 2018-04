पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में मारे गए आतंकियों को लेकर ट्वीट किया। आतंकियों को आम नागरिक बता गुस्सा निकालने वाले अफरीदी के ट्विट का करारा जवाब दिया है गौतम गंभीर , जावेद अख्तर और मधुर भंडारकर ने।

शाहिद अफरीदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारत अधिकृत कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) की स्थिति बेचैन करने वाली और चिंताजनक है। यहां दृढ़ निर्णय और आजादी की आवाज को दबाने के लिए दमनकारी शासन द्वारा निर्दोषों को मार दिया जाता है। हैरान हूं कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन कहां हैं? वे इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे?'

Appalling and worrisome situation ongoing in the Indian Occupied Kashmir.Innocents being shot down by oppressive regime to clamp voice of self determination & independence. Wonder where is the @UN & other int bodies & why aren't they making efforts to stop this bloodshed? — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) April 3, 2018

इस पर जावेद अख्तर ने अफरीदी को करारा जवाब दिया है। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा 'डियर मिस्टर अफरीदी, अगर आप जम्मू-कश्मीर में शांति चाहते हैं तो अपने पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ करने से और आपकी सेना को उनकी मदद करने से मना कीजिए। अगर पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना बंद कर दे तो समस्या अपने आप ही सुधर जाएगी।'

Dear Mr Afridi , since you want to see a peaceful JK sans any human rights violations could you please see to it that pak terrorists stop infiltrations n pak army stops supporting the separatists by closing down the training camps . It will greatly help in solving the problem — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 3, 2018

फिल्मकार मधुर भंडारकर ने भी दिया जवाब

फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर ने ट्वीट में लिखा, 'झूठे और गलत प्रचार के जाल में न फंसे शाहिद अफरीदी। इंडियन अथॉरिटीज अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा रही हैं, पाकिस्तान को अपनी दखलअंदाजी और आतंकी गतिविधियां रोकने की जरूरत है। इंटरनेशनल एजेंसियां पहले ही आतंक को समर्थन देने के कारण पाकिस्तान की निंदा कर चुकी है।'

Don't fall 4 bogus propaganda @SAfridiOfficial the Indian Authorities are managing their responsiblities well, Pakistan needs to stop their interference and terrorist activities.The international Agencies have already condemned Pak for its terror supporting role. — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) April 3, 2018

सबसे पहले गंभीर ने दिया तगड़ा जवाब:

शाहिद अफरीदी के ट्वीट का जवाब सबसे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिया। उन्होंने लिखा, 'शाहिद अफरीदी के हमारे कश्मीर और संयुक्त राष्ट्र पर किए गए ट्वीट पर रिएक्शन के लिए मीडिया की ओर से मुझे कॉल आए। इसमें कहने के लिए क्या है?' गंभीर ने आगे लिखा, 'अफरीदी सिर्फ यूएन की ओर देख रहे हैं, जिसका मतलब उनके शब्दकोश में अंडर-19 है। मीडिया इसे हल्के में ही ले। अफरीदी नो बॉल पर विकेट लेने का जश्न मना रहे हैं।'

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में रविवार को सेना के आतंकरोधी अभियान के तहत 13 आतंकियों को ढेर कर दिया था। पाकिस्तानी सरकार के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी मरने वाले आतंकियों के प्रति हमदर्दी जताई थी।