Jawan में 'मौत के सौदागर' बने विजय सेतुपति, फर्स्ट लुक ने उड़ाए फैंस के होश

मुंबईPublished: Jul 24, 2023 03:36:26 pm Submitted by: Priyanka Dagar

Vijay Sethupathi first look in Jawan: विजय सेतुपति के लुक वाला ये पोस्टर 90s की एक्शन फिल्मों की याद दिला रहा है।

जवान फिल्म में विजय सेतुपति का फर्स्ट लुक आया सामने

Vijay Sethupathi first look in Jawan: एटली कुमार की आने वाली फिल्म 'जवान' में विजय सेतुपति जबरदस्त लुक में नजर आने वाले हैं। सोमवार को उनके लुक को रिवील करते हुए पोस्टर जारी किया गया है। फिल्म में लीड रोल कर रहे शाहरुख खान ने खुद ये पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में विजय 90 के दशक की एक्शन फिल्मों के अंदाज में चश्मा लगाए हुए दिख रहे हैं। उनको पोस्टर पर डीवर ऑफ डेथ यानी मौत का सौदोगर लिखा गया है। इससे साफ है कि फिल्म में वो एक्शन का जबरदस्त तड़का लगाने वाले हैं। विजय का ये फर्स्ट लुक पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। कई यूजर्स ने कहा है विजय का लुक शाहरुख खान के लुक पर भारी पड़ रहा है।