पैपराजी पर भड़कने वाली जया बच्चन ने कैमरे के सामने पहली बार दिया स्माईलिंग पोज, लोगों ने ली चुटकी

Jaya Bachchan Greets Paps With Smile: जया बच्चन को अक्सर पैपराजी पर नाराज होते देखा गया है। लेकिन हाल ही में उन्हें फैशन डिजाइनर्स अबू जानी और संदीप खोसला की पार्टी में स्पोट किया गया। इस इवेंट में जया बच्चन ने पहली बार पैपराजी को स्माइल पोज दिया। जया का अलग अंदाज देखकर उनके फैंस कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं।

Jaya Bachchan Poses With Smile At Event, Also Tells Reason Of Getting Angry On Photographers