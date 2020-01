JNU Attack पर अमिताभ के चुप्पी साधने से गुस्से में आए फैंस, कहा- मुंह खोलो, 'जमीर' फिल्म में काम किया मगर जमीर कहां है...

इस रविवार को जेएनयू ( jnu attack ) परिसर में छात्रसंघ के प्रदर्शन के बीच नकाबपोश लोगों ने छात्रों पर हमला बोल दिया। हथियारों से लैस नाकाबपोश जेएनयू परिसर में घुस गए और चार घंटे तक परिसर में बवाल मचाते रहे। अज्ञात नकाबपोशों ने साबरमती हॉस्टल, साबरमती टी-प्वाइंट सहित कई हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान कई मासूम छात्र घायल हो गए हैं। इस बड़ी घटना पर लगातार बॅालीवुड स्टार्स रिएक्शन दे रहे हैं।

लेकिन हाल में महानायक अमिताभ बच्चन ( amitabh bachchan ) के कुछ न ट्वीट करने पर उनके फैंस और यूजर्स स्टार पर भड़कते नजर आए। उन्होंने ट्वीट में सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रहने वाला इमोटिकॅान शेयर किया।

Once my favourite actor...few of my fond memories of childhood are associated with your movies. Didn't expect my reel life idol would fall from grace one fine day. Shame on you O spineless soul!