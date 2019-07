'बाटला हाउस' का नया गाना 'रुला दिया' रिलीज, देखकर आप भी हो जाएंगे इमोशनल

बॉलीवुड अभिनेता John Abraham इन दिनों अपनी फिल्म 'Batla House' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया गाना 'Rula Diya' रिलीज हुआ है। सोशल मीडिया पर इस गाने को बहुत पसंद किया जा रहा है। यह बहुत ही इमोशनल गाना है जो जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी मृणाल ठाकुर के रिश्तों पर फिल्माया गया है।

2 मिनट 40 सेकंड के इस गाने मेें बताया गया कि है कि जॉन की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही होती है लेकिन ड्यूटी के कारण जॉन और उनकी पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते है। दोनों की शादी टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। इस गाने को अंकित तिवारी और ध्वनि भानुशाली में आवाज दी है।

Jab dil aur dimaag ke beech chunna ho jaaye mushkil, toh bas ek hi baat aaye mann mein ki 'Kismat ne kyu humko mila diya, humko rula diya.' Listen to this melancholic track now! https://t.co/4yIjtr7IkN@mrunal0801 @officiallyAnkit @dhvanivinod #PrinceDubey @nikkhiladvani