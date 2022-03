आख़िर क्यों John Abraham को तालिबान से मिली थी जानलेवा धमकी

जॉन अब्राहम John Abraham ने हाल ही में इस बात का खुलाशा किया हैं कि उन्हे एक फिल्म को लेकर अफगानिस्तान में तालिबान से धमकी मिली थी। चलिए जानते हैं आखिर क्यें मिली थी धमकी…

बाॅलीवुड के जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम ने हिंदी फिल्म में एक से बढ़कर एक फिल्म की हैं। लेकिन जॉन ने एक फिल्म ऐसी भी की थी जिसे वह आज तक भूले नहीं हैं। हाल ही में जॉन अब्राहम John Abraham ने इस बात का खुलासा किया हैं कि वह जब साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म 'काबुल एक्सप्रेस' की शूटीग कर रहे थे। उस दौरान उन्हें मिली थी अफगानिस्तान में तालिबान से धमकी।

