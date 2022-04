Shahrukh Khan के कारण ही John Abraham बने हीरो, एक्टर ने खुद किया खुलासा

जॉन अब्राहम (John Abraham) भले इस समय ऊंचाइयां हासिल कर ली हो लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख ने उन्हें हीरो बनाया है. इस बारे में जानकर हर कोई हैरान हो रहा हैं।

जॉन अब्राहम (John Abraham) भले आज अपने करियर के उस मुकाम पर हैं जहां पहुचना सब के बस की बात नहीं हैं। अभिनेता ने अपनी एक अलग पहचान बना ली हैं। अब वो अपनी फिल्म 'पठान' को लेकर चर्चा में हैं। बता दे कि अभिनेता ने 'सत्यमेव जयते', 'बाटला हाउस', 'मुंबई सागा', 'मद्रास कैफे' जैसी कई शानदार फिल्में में काम किया हैं।

