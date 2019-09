जॉन अब्राहम के फैंस के लिए तगड़ी खुशखबरी, शुरू हुई इस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल की शूटिंग

नई दिल्ली। फिल्म बाटला हाउस के जबदस्त हिट होने के बाद जॉन अब्राहम अब एक और हिट फिल्म अपने नाम लिखने जा रहे हैं। दरअसल, जॉन अपनी सुपर हिट फिल्म सत्यमेव जयते के सीक्वल यानि सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग शुरु कर दी है। उनकी एक्शन फिल्म सत्यमेव जयते काफी बड़ी हिट हुई थी अब इस फिल्म के सीक्वल यानि सत्यमेव जयते 2 की शूटिंग शुरु हो गई है। जिसे लेकर जॉन अब्राहम के फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं।

दरअसल, सत्यमेव जयते के निर्देशक मिलाप जावेरी ने अपने ट्वीटर पर एक फोटो शएयर करते हुए इस फिल्म के सीक्वल की जानकारी दी है।मिलाप ने फोटो के साथ लिखा, 2 साल पहले मीनाक्षी के एक कॉल से शुरुआत हुई सत्यमेव जयते का अब पार्ट 2 शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं जॉन अब्राहम मुझे एपॉइंटमेंट दे दें ताकि मै उन्हें सत्यमेव जयते की कहानी सुना सकूं। मिलाप के इस ट्वीट के बाद जॉन अब्राहम के फैंस खुशी के उछल पड़े हैं।

It all started 2 years back with a phone call to ⁦@minnakshidas⁩ in the hope that she would give me an appointment to narrate #SatyamevaJayate to ⁦@TheJohnAbraham⁩ and here we are today starting Part 2! ❤️💪🤞 #SatyamevaJayate2 Love you both! 🤗 pic.twitter.com/cLy7IhIhed