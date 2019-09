ऋतिक की 'वॉर' को ये फिल्म दे सकती है कड़ी टक्कर, रिलीज डेट से 2 दिन पहले ही आएगी पर्दे पर

ऋतिक की फिल्म वॉर के लिए बड़ी समस्या कड़ी होने जा रही है। ऋतिक रोशन स्टार फिल्म वॉर से दो दिन पहले ही पर्दे पर फिल्म 'जोकर' रिलीज हो रही है। ऐसे में ऋतिक की 'वॉर' जोकर का मुकाबला होगा।

डीसी कॉमिक्‍स के ओरिजिनल कैरेक्‍टर पर आधारित वार्नर ब्रदर्स की फिल्‍म जोकर 2 अक्टूबर को रिलीज होनी थी। वहीं, फिल्म को लेकर वार्नर ब्रदर्स ने बड़ी घोषणा कर दी। फिल्म को रिलीज डेट से दो दिन पहले ही रिलीज किया जा रहा है।

हॉलीवुड फिल्‍म जोकर ऋतिक की वॉर के लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। इस फिल्म के ट्रेलर को भी जबरदस्त व्यू मिले हैं। अब तक जोकर का ट्रेलर 4 करोड़ से भी ज्‍यादा लोग देख चुके हैं।

