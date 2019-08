'जजमेंटल है क्या' रिलीज के बाद एकता कपूर फंसी बड़ी मुसीबत में, लगा चोरी का इल्जाम!

बॅालीवुड की क्वीन कंगना रनौत ( kangana ranaut) का विवादों से मानों गहरा नाता सा जुड़ गया है। हाल में एक्ट्रेस की नई फिल्म जजमेंटल है क्या ( judgemental hai kya ) रिलीज हुई है। जहां एक ओर फिल्म को दर्शक पसंद कर रहे हैं वहीं अब दूसरी ओर मूवी एक नई मुसीबत में फंस गई है। दरअसल, एकता कपूर ( Ekta Kapoor ) के प्रोडक्शन में बनी कंगना रनौत और राजकुमार राव ( Rajkummar Rao ) अभिनीत फिल्म जजमेंटल है क्या पर चोरी का आरोप लगा है।

खबरों के मुताबिक एक यूरोपियन फोटोग्राफर और विजुअल आर्टिस्ट फ्लोरा बोरसी ने जजमेंटल है क्या के मेकर्स पर पोस्टर चोरी करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि जजमेंटल है क्या के मेकर्स ने उनकी इजाजत लिए बिना ही उनके एक फोटोग्राफ की कॉपी कर उसे अपनी फिल्म के पोस्टर पर इस्तेमाल किया है ।

फिल्म के एक पोस्टर में कंगना के चेहरे पर एक काली बिल्ली के चेहरे को दिखाया गया है। यह पोस्टर फ्लोरा के पोस्टर से काफी मिलता है। फ्लोरा ने कंगना की फिल्म के पोस्टर और अपने पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और फिल्म की निर्माता एकता कपूर और उनके प्रोडक्शन हाउस को टैग करते हुए लिखा, 'इस मूवी के पोस्टर ने मेरी कला को चोरी किया। क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्या हो रहा है ? यह बिल्कुल भी सही नहीं है।'

this movie poster plagarised my art! Could someone explain what’s happening, please? This is not right. #JudgementallHaiKya @balajimotionpic @sheenagola ?? pic.twitter.com/0yLLmM1mBS