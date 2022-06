रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंसी 'Jug Jug Jeeyo', पहले लगा चोरी का आरोप, अब कोर्ट ने भेजा नोटिस

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग-जुग जियो सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है। फिल्म की स्टारकास्ट फिल्म के प्रोमोशन में जोरो शोरो से लगी हई है, लेकिन इस बीच फिल्म कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही है। एक बार फिर इस फिल्म पर कहानी चोरी का मामला तूल पकड़ रहा है।

दरअसल में फिल्म की कहानी को लेकर करण जौहर पर चोरी का आरोप लगाने वाले शख्स विशाल सिंह की शिकायत के बाद मेकर को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि इसके गाने पर पर भी इससे पहले चोरी का आरोप लग चुका है। अब एक बार फिर फिल्म विवादों में फंस गई है।

jug jug jeeyo in trouble ranchi court sent notice to karan johar