फिल्म के पोस्टर में दिखाई गई मां काली की आपत्तिजनक तस्वीर, भड़के लोग बोले- 'दूसरा धर्म होता तो सिर कलम हो जाता'

शनिवार यानी 02 जुलाई को इंडियन फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर शेयर किया था। फिल्म का पोस्टर शेयर करने के साथ उन्होंने यह जानकारी भी दी थी कि उनके इस डॉक्यूमेंट्री को कनाडा फिल्म्स फेस्टिव (Rhythms Of Canada) में लॉन्च किया गया। लीना ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का नाम काली रखा है। फिल्म का पोस्टर देखते ही लोग मां काली को सिगरेट पीता दिखाने पर भड़क गए।

Super thrilled to share the launch of my recent film - today at @AgaKhanMuseum as part of its “Rhythms of Canada” Link: https://t.co/RAQimMt7Ln I made this performance doc as a cohort of https://t.co/D5ywx1Y7Wu @YorkuAMPD @TorontoMet @YorkUFGS Feeling pumped with my CREW❤️ pic.twitter.com/L8LDDnctC9

Every day H!ndu religion is mocked, Is govt. testing our patience ??



Dear @AmitShah @HMOIndia @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia Please don't forget how we were questioned for hurting religious sentiments & needful action must be taken.https://t.co/MkaarqeZFU— Chandra Prakash Singh (@CpSingh9714) July 3, 2022

It's insulting my faith.

Please maintain law and order and take appropriate action.

Section 295A of India penal code.



Ban this handle in India otherwise it will create unrest in India.



cc : @DelhiPolice @Uppolice @KirenRijiju @NIA_India @ianuragthakur @CPDelhi @AmitShah— Chandrakant Sharma 🇮🇳चंद्रकांत शर्मा (@chandrakant6785) July 3, 2022

एक यूजर ने इसे ईशनिंदा बताया और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।एक ने लीना से पूछा, “क्या तुम में ऐसा पोस्टर अल्लाह के लिए बनाने की हिम्मत है? शायद तुम्हारा सिर कलम हो जाए। इसी के साथ वरुण ने #StopMockingHinduGods नाम से हैशटैग भी दिया।