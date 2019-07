'कबीर सिंह' की आंधी में उड़ी 'गल्ली बॉय' से लेकर 'केसरी', रचा ऐसा इतिहास, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा

शाहिद कपूर ( Shahid Kapoor ) के हाथ जैसे लॉटरी लग गई है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म 'कबीर सिंह' ( Kabir Singh ) के ताबड़तोड़ कमाई करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिल्म में लोगों ने शाहिद कपूर की एक्टिंग की बेहद तारीफ की है। वहीं मूवी की कहानी को क्रिटिक्स ने भी सराहा है। हाल में मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म से जुड़े आंकड़ें शेयर किए हैं जो चौंकाने वाले हैं।

तरण आदर्श ने ट्टीट करते हुए लिखा कि पहले हफ्ते के कबीर सिंह के आंकड़ें चौंकाने वाले हैं। फिल्म ने मल्टीप्लेक्स से लेकर सिंगल स्क्रीन पर अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं एक और ट्टीट में तरण ने बताया कि फिल्म ने गुरुवार को 13.61 करोड़ की कमाई की। वहीं अगर एक हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 134.42 करोड़ की कमाई कर ली है।

#KabirSingh gets a big thumbs up from moviegoers... Week 1 biz is nothing short of magical... Biz at multiplexes and single screens, metros and mass belt, every circuit is phenomenal... Has amassed massive numbers PAN India, which is a rarity these days.