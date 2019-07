'कबीर सिंह' की आंधी ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 'उरी' के जोश को भी करेगी 'लो'!

शाहिद कपूर ( Shahid Kapoor ) की 'कबीर सिंह' ( Kabir Singh ) लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने जहां धुंआधार शुरूआत करते हुए 200 करोड़ से अधिक कमाई कर ली है। वहीं अब फिल्म की नजर 300 करोड़ के क्लब पर है।

हाल में मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने नए आंकड़ें साझा किए। उन्होंने ट्टीट करते हुए बताया कि दूसरे हफ्ते में कबीर सिंह ने कुल 213.20 करोड़ की कमाई कर ली है।

#KabirSingh biz at a glance... Week 1: ₹ 134.42 cr Week 2: ₹ 78.78 cr Total: ₹ 213.20 cr India biz. ⭐️ Will #KabirSingh join the coveted ₹ 300 cr Club?... The cricket matches [ #CWC19 ] might act as a roadblock... Week 3 will give an idea of its *lifetime biz*.

वहीं दूसरे ट्टीट में तरण ने बताया कि 'कबीर सिंह' अब इस साल रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। कबीर सिंह के आगे अब सिर्फ विक्की कौशल की 'उरी' ही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर 'कबीर सिंह' को लेकर दर्शकों में ऐसा ही क्रेज बना रहा तो यह फिल्म 300 करोड़ के आंकड़ें को भी पार कर जाएगी।

Top 5 highest grossing films... 2019 releases...

1. #Uri

2. #KabirSingh [still running]

3. #Bharat

4. #Kesari

5. #TotalDhamaal

[BO ranking as on 4 July 2019]

⭐️ #KabirSingh will occupy No 1 rank in its Week 3.

⭐️ #KabirSingh is being showcased in 2000+ screens in Week 3.