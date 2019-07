शाहिद की फिल्म 'कबीर सिंह' को हाथों-हाथ ले रहे हैं दर्शक, जानें फर्स्ट डे कलेक्शन

बॉलीवुड एक्टर Shahid Kapoor और Kiara Advani की धमाकेदार फिल्म 'कबीर सिंह' 21 जून को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। शाहिद की फिल्म 'कबीर सिंह' तेलुगू फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' का हिंदी रीमेक है। फिल्म में शाहिद एक सिरफिरे आशिक के रोल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशक संदीप वांगा ने किया है। आइए जातने हैं कि फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई ( Kabir Singh box office collection day 1 ) की है।

#KabirSingh is terrific on Day 1... Emerges Shahid Kapoor’s biggest opener [surpasses *Day 1* biz of #Padmaavat: ₹ 19 cr]... Biggest *non-holiday* opening day of 2019 [surpasses #TotalDhamaal: ₹ 16.50 cr]... Is a craze amongst the youth... Fri ₹ 20.21 cr. India biz.