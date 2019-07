13वें दिन 'कबीर सिंह' ने रचा इतिहास, कमाए इतने करोड़, हिल गया पूरा BOX OFFICE

शाहिद कपूर ( Shahid Kapoor ) की कबीर सिंह ( Kabir Singh ) का नाम सभी की जबान पर है। फिल्म को रिलीज हुए करीब 13 दिन हो चुके है। फिर भी इस मूवी का ब़ॉक्स ऑफिस कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल में सामने आए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने सभी को चौंका कर रख दिया है।

दरअसल कबीर सिंह ने कुल 13 दिन में 200 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। यह रिकॉर्ड इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ए सर्टिफिकेट वाली कोई भी फिल्म अब तक इतना कलेक्शन नहीं कर पाई है। कबीर सिंह इस लिस्ट की पहली फिल्म है जिसने 200 करोड़ रुपए की कमाई की है।

मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्टीट करते हुए फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़ें साझा किए। उन्होंने ट्टीट करते हुए लिखा कि कबीर सिंह ने दोहरा शतक बना लिया है। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 206.48 करोड़ रुपए हो चुका है।

#KabirSingh is 200 Not Out 🔥🔥🔥... Hits double century at the BO, but shows no signs of fatigue... [Week 2] Fri 12.21 cr, Sat 17.10 cr, Sun 17.84 cr, Mon 9.07 cr, Tue 8.31 cr, Wed 7.53 cr. Total: ₹ 206.48 cr. India biz.