KRK को Wajid Khan के निधन से लगा बड़ा झटका, कहा- जी घबरा रहा है सभी से माफी मांगता हूं

नई दिल्ली | बॉलीवुड के लिए 1 जून काला दिन साबित हुआ। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर साजिद-वाजिद की जोड़ी टूट गई और एक और सितारे को सभी ने खो दिया। सिंगर वाजिद खान ने हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया से विदा (Wajid Khan Heart Attack) ले ली। उनका किडनी ट्रांसप्लांट (Wajid Khan Kidney Transplant) होने के कारण शरीर बहुत कमजोर हो गया था जिसके चलते कोरोना वायरस ने भी उन्हें पकड़ लिया था। वाजिद खान के निधन (Wajid Khan Died) से हर कोई स्तब्ध है, 42 साल की उम्र में उनका जाना सभी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। इसी बीच बॉलीवुड डायरेक्टर केआरके ने भी वाजिद खान के निधन पर शोक (Kamaal R Khan on Wajid Khan) व्यक्त किया। लेकिन इसके अलावा उन्हें एक और बड़ा सदमा लगा जिसके बाद वो बॉलीवुड स्टार्स से माफी (KRK Apologises Bollywood celebrities) मांगने लगे।





दरअसल, केआरके ने एक ट्वीट (Kamaal R Khan Tweet) कर लिखा कि आज वाजिद भाई के जाने के बाद लग रहा है कि जिंदगी क्या है, क्यो किसी से लड़ना, नफरत करना। ये तो ऊपरवाला मजाक कर रहा है। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा- आज मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ना कुछ खाने का मन, ना कुछ करने का मन हो रहा है। 10-15 साल बाद हम भी नहीं होंगे। केआरके ने एक के बाद एक ट्वीट कर अपने विचार रखे उसके बाद शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, अनुराग कश्यप समेत कई सितारों से माफी (KRK Apologises Salman Shah Rukh Khan) मांगी। केआरके ने लिखा अगर मैंने आप लोगों का दिल दुखाया हो तो कहा सुना माफ। वाजिद सिखा गया कि सब कुछ दिन के मेहमान हैं।





बता दें कि केआरके ने वाजिद खान को श्रद्धांजलि (Kamaal R Khan condolences to Wajid Khan) देते हुए लिखा- वाजिद भाई मैं हमेशा आपको मिस करूंगा। अल्लाह आपको जन्नत दे। मेरी संवेदनाएं आपकी फैमिली के साथ हैं।

इसके अलावा केआरके ने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को काफी मिस किया। उन्होंने लिखा कि आज मैं बहुत दुखी हूं, आपके साथ बैठना चाहता था लेकिन हम बहुत दूर हैं।

