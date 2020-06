Sushant Singh Rajput की सुसाइड के बाद केआरके ने बायोपिक बनाने का किया ऐलान, कहा- करूंगा सभी दोषियों का पर्दाफाश

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या से जहां पूरे देश को बड़ा झटका लगा। वहीं उनकी मौत के कुछ ही वक्त बाद कुछ सेलेब्स ने बॉलीवुड के बड़े स्टार्स और प्रोडक्शन हाउस पर बड़े आरोप लगाए। इन स्टार्स ने सुशांत की मौत का जिम्मेदार बॉलीवुड में नेपोटिज्म फैलाने वाले और आउटसाइडर्स (Bollywood Nepotism and outsiders) को नीचा दिखाने वाले लोगों को बताया। वहीं इसी बीच बॉलीवुड डायरेक्टर केआरके का एक पुराना ट्वीट भी ट्रेंड (KRK Viral Tweet) करने लगा जिसमें उन्होंने सुशांत को लगभग 6 प्रोडक्शन की तरफ से बैन (6 Production houses Banned Sushant) करने की बात लिखी थी। सुशांत के निधन के बाद केआरके (Kamaal R Khan) ने वही ट्वीट फिर से किया और उन्हें यूजर्स का खूब सपोर्ट भी मिला। अब केआरके ने सुशांत की बायोपिक बनाकर दोषियों का पर्दाफाश (KRK produce Sushant Biopic) करने की बात कही है।

It’s the truth that Only 6 companies control entire Bollywood and they can finish anyone’s career if they don’t like him/her!

1) Dharma (Karan Johar)

2) YRF ( Aditya Chopra)

3) TSeries (Bhushan)

4) Balaji ( Ekta Kapoor)

5) Nadiadwala (Sajid)

6) Salman khan films!