Kaamal R Khan ने मनोज तिवारी पर कसा तंज, कहा-’बिग बॉस में अंडा न छिन पाने वाले दिल्ली छिनने चले थे’

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Election Results 2020) के नतीजे सामने आ रहे हैं। सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती चल रही है। रुझानों से साफ है कि दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनेगी। केजरीवाल की जीत पर लागातर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kaamal R Khan) भी ट्वीटर पर भाजपा पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेता मनोज तिवारी को लेकर भी एक ट्वीट किया है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

दरअसल, बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह (Amit Shah) ऐंड कंपनी को दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने बीजेपी नेता मनोज तिवारी पर हमला किया है।

Bhai Jaan @ManojTiwariMP Ye Kaya Huwa? Ye Toh Delhi Ki Public Ne Aapke Kapde Faadkar, Apka Juloos Nikal Diya Bhai! Hope now you will stop Hindu Muslim hate politics to fool public and work for the development and welfare of the society. All the best for future elections!