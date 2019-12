CAA-NRC पर बॉलीवुड के इस खान ने पूछा- मेरे पास पापा के दस्तावेज नहीं हैं तो क्या मैं पाकिस्तान..

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) को लेकर मचे घमासान पर देश के चारों ओर से रिएक्शन आ रहे हैं। ज्यदातार रिएक्शन इस कानून के विरोध में हैं। देश के तमाम हिस्सों में नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Act) के विरोध में हिंसा भी देखने को मिली जिसके बाद कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है। अब इस मामले पर एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने भी ट्वीट किया है। KRK का ये ट्वीट जमकर वायरल भी हो रहा है।

My great grandfather, grand father, father and myself were born in the same village but I don’t have any documents except my own documents, means I will be declared Bangladeshi, Pakistani or Afghanistani, while I am only Indian. Means 99% ppl won’t be eligible Indians. #CAA_NRC

दरअसल, नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के बारे में पर केआरके(Kamaal R Khan) ने भी ट्वीट करते हुए लिखा- ‘मेरे परदादा, दादा, पिता और मैं खुद एक ही गांव में जन्मे हैं लेकिन मेरे पास मेरे अलावा इनमें से किसी के भी दस्तावेज नहीं हैं. इसका यह मतलब मुझे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा, जबकि मैं खुद एक भारतीय हूं। इसका मतलब यह है कि 99% लोग भारतीय होने के काबिल ही नहीं रहेंगे।कमाल आर खान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

Shri @AmitShah Ji clearly said that Muslims don’t need to get scared in India. Govt is not going to throw out Muslims. #CABBill2019 #NRC is only to provide Indian nationality to some helpless ppl. Then I can’t understand why are people listening to some politicians n protesting?