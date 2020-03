पीएम के लॉकडाउन की माफी पर बॉलीवुड एक्टर ने कसा तंज, कहा- गलती मान ली लेकिन गरीब लोग...

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (coronavirus) से बचाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 24 मार्च को जनता को संबोधित करते हुए 21 दिनों के लॉकडाउन के घोषणा की थी लेकिन उसके बाद गरीब लोगों को इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हजारो की संख्या में भूखे-प्यासे लोग अपने घर जाने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। उसके बाद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लॉकडाउन के चलते हुई परेशानी के लिए माफी मांगी जिसपर अब बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने तंज कस दिया है।

I am not saying that #lockdown is wrong. It’s 100% right step. But it could have done after 24 or 48 hours. So People could have done their arrangements for 21 days! — KRK (@kamaalrkhan) March 30, 2020

कमाल आर खान अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो सामाजिक और राजनीतिक से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार हमेशा ही रखते रहते हैं। एक बार उन्होंने लॉकडाउन पर कई सारे ट्वीट्स किेए हैं और पीएम मोदी की दो सबसे बड़ी गलतियां बताई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार पीएम मोदी ने माफी मांग ही ली लेकिन ये काफी नहीं है। गरीब लोग पूरी जिंदगी इस दर्द को नहीं भूल पाएंगे।

Finally Modi Ji accepted his mistake of #lockdown today and apologised also. But it’s not enough. Because these poor people won’t forget this harassment for lifetime. — KRK (@kamaalrkhan) March 29, 2020

कमाल आर खान ने नोटबंदी और लॉकडाउन को पीएम मोदी की दो सबसे बड़ी गलती बताया। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर ये भी कहा कि लॉकडाउन गलत नहीं है, ये पूरी तरह से सही है लेकिन इसे बताने के 24 घंटे बाद किया जाना चाहिए था ताकि लोग 21 दिनों के लिए अपनी व्यवस्था कर पाते।

ये हैं Modi ji के अब तक के 4 सराहनीय काम!#BabriMasjidVerdict#TripleTalaqBill#Article370#GST

ये हैं मोदी जी की 2 बहुत बड़ी ग़लतियाँ!#NoteBandi#lockdown

And he did both these mistakes in hurry and later apologised for both mistakes! — KRK (@kamaalrkhan) March 30, 2020

इसके अलावा कमाल ने पीएम केयर फंड पर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा- मैं शॉक्ड हूं कि पहले से ही पीएमएनआरएफ था तो फिर मोदी जी ने अपना पर्सनल पीएम केयर फंड क्यों शुरू किया और इसमें सभी इतना लंबा डोनेशन क्यों दे रहे हैं? जबरदस्त