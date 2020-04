केआरके ने देवोलीना को भेजा था दिल और गुलाब अब तोड़ा फैंस का दिल.. वायरल हुए मजेदार मीम्स

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर वो अक्सर कई सेलेब्स पर निशाना साधते रहते हैं लेकिन कोई ऐसा भी जिसपर केआरके अपना दिल लूटाते हैं। वो हैं पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee), जिनपर केआरके मानों फिदा हैं। हाल ही में उन्होंने देबो के लिए एक ऐसा ट्वीट किया था जिसके बाद दोनों की शादी की खबरे सामने आने लगी। साथ ही #kamleena ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अब केआरके ने एक ट्वीट कर फैंस को निराश कर दिया है। उन्होंने टवीट करके क्लीयर किया कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए उन्होंने ये सब किया था।

Let me clear it for everyone. I don’t know @Devoleena_23 personally neither met her, nor expecting to meet her in the future also. It was just a small publicity campaign for 2 days during the boring time of #lockdown to make people happy and relaxed.