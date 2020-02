शाहरुख खान ने शेयर किया 'कामयाब' का ट्रेलर, कहा कोई रोल खास नहीं होता

किंग खाान 'शाहरुख खान' के बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपनी नई फिल्म 'कामयाब' का फर्स्ट लुक पोस्टर और ट्रेलर जारी कर दिया है। जिसमें संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल मुख्य रोल में नजर आएंगे। रेड चिलीज ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'एक प्यारी और प्रेरणादायक कहानी, हर किस्से के हिस्से'कामयाब' को प्रस्तुत करते हुए गर्व है।

फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में संजय और दीपक दोनों अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। दोनों लंबे बाल, विग और चश्मे के कारण पहचानने मुश्किल हो रहे हैं। पोस्टर में दीपक सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। 'कामयाब' के अलावा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट फिलहाल अभिषेक बच्चन स्टारर 'बॉब बिस्वास' पर काम कर रहा है। फिल्म जीरो में नजर आने के बाद फैन्स काफी समय से बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की अगली फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म 'बदला' और संजय मिश्रा-दीपक डोबरियाल की फिल्म 'कामयाब' को को प्रड्यूस किया था। अब फिल्म 'कामयाब' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।

.@RedChilliesEnt is proud to present an endearing and inspiring story, Har Kisse Ke Hisse... #Kaamyaab, a @DrishyamFilms production, starring @imsanjaimishra & #DeepakDobriyal. Directed by National Award Winner #HardikMehta, the film releases in cinemas on 6 March 2020. @iamsrk pic.twitter.com/pexgYLgcP3