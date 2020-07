Kangana Ranaut की टीम ने Anurag Kashyap पर लगाया झूठी खबरों को फैलाने का आरोप, ट्वीट कर बताई सच्चाई

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जब से मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) हुई है। तब से एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) लगातार सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री और कई जानी-मानी हस्तियों के खिलाफ ( Kangana Speak against bollywood industry ) बोल रही हैं। इस वजह से कंगना को एक ओर जहां काफी सराहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री की ओर से उन पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच निर्देशक अनुराग बासु ( Director Anurag Kashyap ) ने कंगना पर आरोप लगाया था कि "उन्होंने हाल ही में आई फिल्म 'सांड की आंख' में अभिनय करने के ऑफर को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था,क्योंकि वह रोल एख बूढी महिला का था साथ ही उन्हें किसी ओर एक्ट्रेस के साथ स्पॉटलाइट शेयर करनी थी।" अब अनुराग के इस कमेंट पर कंगना की टीम का रिएक्शन ( Kangana team react on Anurag Statement ) सामने आया है। जिसमें उन्होंने एक नहीं बल्कि दो ट्वीट किए हैं।

Mr Kashyap Teju was a children film inspired by The BFG, Teju had to be created in VFX infact she wasn’t even a human being. Kangana mentioned in one her interviews Teju is an alien, She wanted to give her identity to Teju, how desperate can you get!! (1/2) https://t.co/rg6ttrsoxm