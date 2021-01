कंगना ने की सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात, बोली अब पता चला क्यों कहते हैं उन्हें प्यार से मामा

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी टीम फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची। उन्होंने भोपाल पहुंचते ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान की कुछ तस्वीरें अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की है। जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

अभिनेत्री और उनकी टीम ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात की, अभिनेत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से इस मुलाकात की फोटोज शेयर कर कैप्शन में लिखा है, "आज टीम धाकड़ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिली। इस मुलाकात के बाद आज हमें पता चला कि क्यों उन्हें प्यार से मामाजी कहा जाता है। वह सबसे कोमल, दयालु और उत्साहजनक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं।" आपको बता दें कि इस दौरान अभिनेत्री कंगना ने पीच कलर का सूट पहन रखा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ उन्होंने धाकड़ के क्लेप बोर्ड के साथ फोटो भी खिंचवाई।

जानकारी के अनुसार धाकड़ की टीम शुक्रवार को भोपाल के लिए रवाना हुई थी और शाम को भोपाल पहुंचने के बाद राजा भोज एयरपोर्ट पर अभिनेत्री को स्पॉट किया गया। जिसके बाद उन्होंने शनिवार को सीएम से मुलाकात की। इस फिल्म की शूटिंग भोपाल, पचमढ़ी, बेतूल और सारणी में होगी। यह एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन रजनीश घई कर रहे हैं और फिल्म में अर्जुन रामपाल भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

Team #Dhaakad meet and greet with honourable chief minister Shri @ChouhanShivraj ji, today we got to know why he is lovingly called Mama ji, most gentle, compassionate and encouraging influence. We are humbled by your graciousness sir 🙏 pic.twitter.com/OrZBV794xi